‘Türkiye Kupası prestijdir’

SÜPER Lig'in 5. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanına konuk olacak Yukatel Denizlispor, hazırlıklarını sürdürüyor. Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenman öncesi teknik direktör Yücel İldiz açıklamalarda bulundu. İldiz,dedi.Sporseverlerin hafta sonu zorlu bir müsabaka izleyeceklerini belirten İldiz, "Tabii ki futboldadiye bir şey yok. Her maçın hikayesi çok farklıdır. Kayseri maçının hikayesi de çok farklı olacak. Ciddiye aldığımız bir rakip ve çok tecrübeli bir hocaları var.dedi. HER MAÇ BİZİMTürkiye Kupası maçlarının da başladığını hatırlatan İldiz, "Bir her şeyi ciddiye alıyoruz. Kupa bir prestijdir ve onu da ciddiye alacağız. Çarşamba günü 2. Lig ekibi Hacettepespor karşısında çıkıp elimizden geldiği kadar oynayacağız.ifadelerini kullandı.SÜPER Lig'in 5. haftasında Kayserispor'a konuk olacak Yukatel Denizlispor'da,Geçen hafta evinde Konyaspor'a 1-0 mağlup olan yeşil-siyahlılarda kurmaylar, prim ve ceza yönetmeliğine göre futbolculara verilmesi kararlaştırılan iç saha mağlubiyetinin