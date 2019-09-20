‘Türkiye Kupası prestijdir’

SÜPER Lig'in 5. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanına konuk olacak Yukatel Denizlispor, hazırlıklarını sürdürüyor. Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenman öncesi teknik direktör Yücel İldiz açıklamalarda bulundu. İldiz, "Her hafta sonu bizim için önemli. Kayserispor da istediği gibi başlayamadı lige. Bu sebeple onlar da kazanmak isteyecektir. Biz de kazanmak isteyeceğiz, bu yüzden zorlu bir müsabaka olacak"
dedi.
HER MAÇIN ÖYKÜSÜ FARKLI
Sporseverlerin hafta sonu zorlu bir müsabaka izleyeceklerini belirten İldiz, "Tabii ki futbolda 'geçen haftanı acısını çıkaralım'
diye bir şey yok. Her maçın hikayesi çok farklıdır. Kayseri maçının hikayesi de çok farklı olacak. Ciddiye aldığımız bir rakip ve çok tecrübeli bir hocaları var. Bizi sevindiren husus cezalı ve sakat futbolcumuz vardı ve iyileştiler"
dedi. HER MAÇ BİZİM
İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
Türkiye Kupası maçlarının da başladığını hatırlatan İldiz, "Bir her şeyi ciddiye alıyoruz. Kupa bir prestijdir ve onu da ciddiye alacağız. Çarşamba günü 2. Lig ekibi Hacettepespor karşısında çıkıp elimizden geldiği kadar oynayacağız. Ben meslek hayatım boyunca, özellikle ya da resmi tüm müsabakaları çok ciddiye almışımdır. Bu nedenle kupada gittiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz"
ifadelerini kullandı.
TAKIMA AF ÇIKTI
SÜPER Lig'in 5. haftasında Kayserispor'a konuk olacak Yukatel Denizlispor'da, yönetimden takıma af müjdesi geldi.
Geçen hafta evinde Konyaspor'a 1-0 mağlup olan yeşil-siyahlılarda kurmaylar, prim ve ceza yönetmeliğine göre futbolculara verilmesi kararlaştırılan iç saha mağlubiyetinin 30'ar bin TL'lik cezayı rafa kaldırdı. Kritik Kayserispor maçı öncesinde yönetimden gelen haber futbolcuları memnun etti.