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Yanan alana ilk fidan 11 Kasım’da

Giriş Tarihi: 20.9.2019
Yanan alana ilk fidan 11 Kasım’da
İZMİR'İN Karabağlar ilçesinde, geçen ay çıkan orman yangınının ardından yaklaşık 1500 hektarlık alanda, ağaçlandırma çalışması başladı. Temizlenen yanan alanlara ilk fidan, 11 Kasım'da dikilecek. Şubat ayına kadar bölge, tamamen ağaçlandırılacak. Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, sahanın temizlenmesinin ardından şebeke çalışması ile bölgeye yeni yollar yapılacak. Ardından da teraslama çalışmalarına başlanacak. Yanan bölgenin tamamen temizlenmesi ve teraslama çalışmasından sonra sahanın geneline asli tür olan kızılçam fidanı dikilecek. Yol ve yangın emniyet şeritlerinin kenarları, olası yangınlar dikkate alınarak, ağaçlandırılacak. Buralara, yangına dayanıklı olan servi ve meyve ağaçları dikilecek. Bölgede böylece yangın önleme zonu oluşturulacak.
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Yanan alana ilk fidan 11 Kasım’da
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