Anne karaciğeriyle 2. hayatına başladı

BUGÜN NELER OLDU

AYDIN'IN Söke ilçesinde yaşayan belediyede memur Nursel Kaymaz ile emekli astsubay Yaşar Kaymaz'ın üç çocuğunun en küçüğü olan Nur Melek (5), 1.5 yıl önce toprak yemeye başladı. Durumu fark eden aile kızlarını doktora götürdü. Kansızlık ve idrar yolu enfeksiyonu tedavisi gören Nur Melek sürekli kusmaya başladı. Bir süre sonra tekrar hastalanan Nur Melek, sırasıyla Aydın Çocuk Hastanesi, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi ve Ege Üniversitesi Hastanesi'nde çeşitli tetkikler ve tedaviler gördü. İzmir Kent Hastanesi'ne sevk edilen Nur Melek'te 60 binde 1 görülen ve karaciğerde bakır minerali birikmesine neden olan Wilson hastalığına bağlı siroz geliştiği belirlendi. Nur Melek 2 Ağustos'ta karaciğer nakli oldu. Anne Kaymaz'dan alınan karaciğer dokusu Nur Melek'e nakledildi. Nakil sonrası hızla toparlanan anne ve kızı taburcu edildi.