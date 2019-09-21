Balıkesirspor’dan ‘istifa’ açıklaması

BUGÜN NELER OLDU

geçtiğimiz günlerde yaşanan art arda istifalar sonrasında kulüpten de açıklama geldi.Veda eden 4 yöneticiye hizmetlerinden dolayı teşekkür edilirken yayınlanan açıklamadaki bazı detaylar da dikkatlerden kaçmadı. İşte Balıkesirspor yönetiminin açıklaması: "Önümüzdeki dönemde daha çalışkan ve kulübe daha fazla mesai harcayacak yöneticilerle birlikte yol almak adına başkanımız ve yönetim kurulumuz kendi içerisinde yeni bir görev dağılımı ihtiyacı hissetmiştir.