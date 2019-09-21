Balıkesirspor’dan ‘istifa’ açıklaması

BALIKESIRSPOR'DA
geçtiğimiz günlerde yaşanan art arda istifalar sonrasında kulüpten de açıklama geldi. 4 yöneticinin ayrılık sonrasında bu kararları merak yaratırken kulüben resmi sitesinden teşekkür mesajı verildi.
Veda eden 4 yöneticiye hizmetlerinden dolayı teşekkür edilirken yayınlanan açıklamadaki bazı detaylar da dikkatlerden kaçmadı. İşte Balıkesirspor yönetiminin açıklaması: "Önümüzdeki dönemde daha çalışkan ve kulübe daha fazla mesai harcayacak yöneticilerle birlikte yol almak adına başkanımız ve yönetim kurulumuz kendi içerisinde yeni bir görev dağılımı ihtiyacı hissetmiştir. Bu yeni görev dağılımını kabul etmeyen bazı yönetim kurulu üyelerimiz noter aracılığıyla kulübümüze istifalarını bildirmişlerdir."