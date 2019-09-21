Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Balıkesirspor’dan ‘istifa’ açıklaması

’dan ‘istifa’ açıklaması

Art arda gelen istifalar Ege ekibinde kabuk değişimi başlattı. Açıklamada, “Başkanımız yeni görev dağılımına ihtiyaç duymuştur. Kabul etmeyenler ise görevden ayrılmıştır” denildi

Giriş Tarihi: 21.9.2019
Balıkesirspor’dan ‘istifa’ açıklaması
BALIKESIRSPOR'DA geçtiğimiz günlerde yaşanan art arda istifalar sonrasında kulüpten de açıklama geldi. 4 yöneticinin ayrılık sonrasında bu kararları merak yaratırken kulüben resmi sitesinden teşekkür mesajı verildi. Veda eden 4 yöneticiye hizmetlerinden dolayı teşekkür edilirken yayınlanan açıklamadaki bazı detaylar da dikkatlerden kaçmadı. İşte Balıkesirspor yönetiminin açıklaması: "Önümüzdeki dönemde daha çalışkan ve kulübe daha fazla mesai harcayacak yöneticilerle birlikte yol almak adına başkanımız ve yönetim kurulumuz kendi içerisinde yeni bir görev dağılımı ihtiyacı hissetmiştir. Bu yeni görev dağılımını kabul etmeyen bazı yönetim kurulu üyelerimiz noter aracılığıyla kulübümüze istifalarını bildirmişlerdir."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Balıkesirspor’dan ‘istifa’ açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN