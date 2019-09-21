Başına odunla vurdular 4 yıldır ceza almadılar

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde 7 Eylül 2015'te iddiaya göre o tarihte 21 yaşında olan ve kaportacıda çalışan Rıdvan Çengel (25), bir araca arkadan çarptı. Çengel, çarptığı araçtan inen iki kişiyle tartışırken, iki kişinin yanına üç kişi daha geldi ve tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Rıdvan Çengel'in başının arkasına, çevredeki bir fırının önünde bulunan odunla vuruldu. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Çengel'in, ağır kafa travması ve beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Yüzde 99 engelli raporu verilen talihsiz genç, tam 4 yıl boyunca bitkisel hayat yaşadı. Olayla ilgili 5 kişinin sanık olduğu dava dosyası 2017'de açıldı. Bugüne kadar 8 duruşma yapıldı. Davada henüz karar çıkmazken, 25 yaşındaki Rıdvan Çengel geçen 30 Ağustos'ta hayatını kaybetti.Rıdvan Çengel'e 2.5 yaşından bu yana kendisinin baktığını belirten babaanne Sultan Çengel, "Torunum bir araca arkadan çarpmış, arabadan inmiş. Karşı tarafta iki kişi varmış. Karşı taraf küfür edince torunum da 'kaza oldu' demiş. Bu iki kişiye daha sonra başka kişiler de eklenmiş. Fırıncıdan odun alıp torunumun kafasına vurmuşlar. 7 Eylül 2015'ten beri torunum bir daha ayağa kalkamadı. Sonra da öldü. Onlar da hala tutuklanmadı. Mahkeme hala sürüyor. En ağır cezayı almalarını istiyorum. Ben ceza almalarını beklerken torunumu kaybettim" diye konuştu. Rıdvan Çengel'in kuzeni ise "Kuzenim bir arabaya arkadan çıkmış. Özür dilemesine rağmen darp etmişler. Ondan sonra bitkisel hayata girdi ve 4 yıl boyunca bitkisel hayatta kaldı. 30 Ağustos'ta da vefat etti. Olaydan sonra kimse ceza almadı. Hepsi elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Biz bunu yapanların tutuklu yargılanmalarını istiyoruz. En ağır cezayı almalarını istiyoruz" dedi.