Faizler düşünce rota gayrimenkule döndü

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı araştırmaya göre 2018'in Ağustos ayında İzmir'de 5 bin 64 olan konut satışı, 2019'un Ağustos ayında yüzde 19 oranında artarak 6 bin 25 oldu. İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 166,9 oranında artarak 2 bin 223 seviyesinde gerçekleşti. İpotekli satışların yüzde 28,2'sini ilk satış, yüzde 71,8'ini ise ikinci el satışlar oluşturdu. Konu hakkında bilgisine başvurduğumuz İzmirli inşaat sektörü temsilcileri, birbiri ardına gelen faiz indirimleriyle bu satışların önümüzdeki aylarda daha da artacağı görüşünde birleşiyor.İnşaat sektörü olarak faiz indirimlerinin olumlu etkilerini yaşadıklarını belirten Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, "Önemli olan mevduat faizlerinin düşmesi ve 3-4 yıl önceki seviyelere gelmesidir. Yatırımcıların gayrimenkule olan ilgisi de artış gösteriyor. Banka faizi yerine konut yatırımlarını tercih ediyorlar" dedi. Gözde Grup Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, "Son bir aydır gayrimenkul yatırımcılarının farklı lokasyonlardaki satış ofislerimize olan ilgisi ciddi oranda yükseldi. Gerçekleştirilen faiz indirimi düzenlemeleri de satışları olumlu olarak etkiledi" dedi. İZTO Yönetim Kurulu Üyesi ve Müteahhitler Federasyonu (MÜFED) Başkanı İsmail Kahraman, "Gayrimenkul son yıllarda ülkemizde güvenilir bir yatırım aracı olarak konumlandı. Fakat faiz oranlarındaki yükselme yatırımcıları uzaklaştırdı. Gelirinde bir artış olmayan yatırımcılar ve son tüketiciler de ev almak için beklemeyi tercih etti. Son dönemde faizlerin biraz daha düşmesi ise satışları olumlu olarak etkiledi. Konut kredilerinde faiz oranlarındaki indirimin bütün bankalara yayılmasıyla birlikte bu satış oranı daha çok artış gösterecektir" diye konuştu.