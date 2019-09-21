Folkart yapı, altın lig’de yer aldı

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TÜRKIYE ekonomisine ve sosyal yaşama en çok fayda sağlayan kurum ve markalar, bilimsel bir araştırma ile derecelendirildi. Türkiye İtibar Akademisi (TİA) ile Yıldız Üniversitesi (YTÜ) İstatistik Bölümü'nün, Ekonomiye Fayda Endeksi (EFE) araştırmasından çıkan sonuçlara göre, Folkart markası sıralamada Altın Lig'de yer aldı. TİA araştırmasında ülkenin en itibarlı şirketleri arasında gösterilen Folkart, Ekonomiye Fayda Endeksi'nde de öne çıkan şirketlerden oldu. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, "Kısa bir süre önce TİA tarafından ülkenin en itibarlı şirketleri arasında gösterilmiştik. Yine Yıldız Üniversitesi'nin öncülük yaptığı, İtibarlı şirketlerin ekonomiye ve topluma yansımalarını ortaya koyan EFE araştırmasında Altın Lig'de yer aldık. Elbette bu tablo ile gurur duyduk. Tüm bu araştırmalar neticesinde bizlere duyulan güvene, verilen itibar payesine, layık olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ülke ekonomimize ve toplumumuza faydalı olmaya devam edeceğiz" dedi.