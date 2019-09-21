Funtastic Aquarium İzmir 1. yaşını kutladı

BUGÜN NELER OLDU

İZMIR'DE Westpark Outlet'in içerisinde yer alan Ege Bölgesi'nin ilk ve tek akvaryumu Funtastic Aquarium birinci yaşını geride bıraktı. Funtastic Aquarium İzmir'in 1. Yaş Doğum Günü kapsamında akvaryum tünelinde düzenlenen organizasyona; Funtastic Aquarium İzmir Yönetimi ile personelleri, Westpark Outlet Yönetimi, Westpark Outlet'teki mağazaların yöneticileri ve akvaryum ziyaretçileri katılım gösterdi.Funtastic Aquarium İzmir, 1. Yaş Doğum Günü Pastasını tüm personeli ve misafirleri ile birlikte dalgıç gösterisi eşliğinde kesti. İlk yılında İzmir ve çevre illerden yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırlayan Funtastic Aquarium İzmir, okul grupları ve turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği bir gezi noktası haline geldi. İzmir'e yeni bir cazibe merkezi kazandırmaktan dolayı duydukları mutluluğu ifade eden Funtastic Aquarium İzmir Müdürü Pınar Doğan, "Köpek balıkları, vatozlar, tropik su altı canlıları, soğuk denizlere özgü türler başta olmak üzere binlerce canlının yanı sıra önümüzdeki aylarda yeni canlı türlerinin de aralarına katılacağını ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacağız" dedi.