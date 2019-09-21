Güneş panellerini robot temizleyecek

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Güneş Paneli Temizleme Otonom Robotu Projesi" kapsamında geliştirilen ilk makinelerin test edilmesine başlandı. Panellere ulaşan güneş ışığının kirlilik nedeniyle azalması durumunda otomatik olarak devreye giren robot, panelin dış yüzeyindeki sıcaklığa göre temizlik şeklini belirliyor. Gündüz yapılan temizlik işlemi sırasında güneş panelinin üzerindeki yüksek sıcaklık dolayısıyla panelin çatlama riskine karşı su kullanmayan robot, sadece fırçayla yüzeyi temizliyor. Robot, gece yapılan temizleme işlemlerinde ise yakınındaki tankerden haznesine su çekerek temizlik yapıyor. MCBÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezai Taşkın, "Temizlik zamanını ve yöntemini kendisi belirleyen robot, alternatif yöntemlere kıyasla hızı ve verimliliğiyle öne çıkıyor" dedi. Mühendislik firması yöneticisi Barış Bişen de "Testler devam ediyor ancak otonom robotun güneş panellerinin verimliliğini yüzde 30 ile 40 arasında artırmasını bekliyoruz" diye konuştu.