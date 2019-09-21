Jandarma uzman erbaşlar yemin etti

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İzmir'deki Teröristle Mücadele Harekatı (TMH) Kursu'na devam eden 2 bin 56 uzman erbaş adayı için yemin töreni düzenlendi. TMHOkul Komutanlığı'nda düzenlenen tören, 29'uncu dönem 2 bin 56 uzman erbaş adayının ant içmesiyle başladı. Törende konuşan Okul Komutanı Jandarma Kurmay Albay İbrahim Aydın, öğrencilerin ettikleri yeminle cumhuriyete ve ulusa hizmet edeceklerini ve gerektiğinde hayatlarını seve seve feda edeceklerini beyan ederek mesleğe ilk adımı attıklarını söyledi. Konuşmaların ardından tüfekli hareket ve kuleden iniş gösterileri yapıldı. Tören sonrasında aileler, kursiyerlerin heyecanını paylaşmak üzere tören alanına indi.