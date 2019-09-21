‘Niye lanetlemediniz?’

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'in Bergama ilçesinde, Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıya Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanı sıra İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, Bergama'daki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Pakdemirli, 18 Ağustos'ta, Karabağlar ilçesinde çıkan ve 2 gün süren orman yangınını hatırlatarak, alevlere ortalama 12 dakikada müdahale edildiğini vurguladı. Pakdemirli, "Geçen yıldan bu yana 18 dakikadan 12 dakikaya indik. 6 dakikada özellikle rüzgarın olduğu zamanda çok şey fark ediyor. Bunu da söyleyen Avrupa Yangınlarla Mücadele Bilgi Sistemi'dir. Bu sistem, Türkiye'nin açık ara dünyada birinci olduğunu söylüyor. Yani yangında ormanlık alanı artırmada dünyada en önde geliyoruz. Yangınlarla mücadelede en iyi konumdayız. Buna rağmen ağacın siyasetini yapıp, 'Neden uçak kullanmadın', 'Niye şunu yapmadın' diyorlar. Özellikle İzmirli CHP'li siyasetçilere soruyorum; İzmir'deki yangınımızı PKK üstlendi. Neden biriniz çıkıp da PKK'yı lanetleyen bir açıklamada bulunmadınız? Bunları derdi ağaç falan değil. Bunların derdi, bakanlığımız ve benim üzerimden hükümetimiz ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızı yıpratmak" diye konuştu."Aşırı bir sol örgüt 'Bunlar yetersiz kaldı' diyerek hakkımızda suç duyurusunda bulundu" diyen Bakan Pakdemirli, "Bu benim için bu bir gurur vesikasıdır. Çünkü bizim teşkilatımız dört dörtlük bir teşkilat, yeri geldiği zaman şehitler vermiş. Son İzmir yangınımızda da bir helikopter pilotumuzu şehit verdik; ama bunlar bu kadar alçalabiliyorlar. Bu kadar alçalıp, çok çalışkan ve yüksek derecede motivasyonu olan bir teşkilatın üzerinden siyaset yapıyorlar. Dün biri, tweet atmış, 'Bakan ormanları yakan olma yapan ol' diye. Bir de video paylaşmış. Paylaştığı video bizim orman personelinin organize ettiği vatandaşla beraber bir çalışma. Bu klavye silahşörleri, bir şeyi bilmedikleri gibi bir de böyle uydurma, yalan, düzenbaz haberlerle bizi yıpratmaya çalışıyor. Bunların cevabını vereceğiz. Önce o milletvekili çıksın, PKK'yı lanetlesin ondan sonra biz de muhatap almaya başlayalım" dedi.Bergama'da tarıma dayalı organize sanayi bölgesi kurulacağının müjdesini daha önce verdiğini kaydeden Pakdemirli, "Bu organize sanayi bölgesinde 250 büyükbaş süt hayvancılığı yapan işletme faaliyet gösterecek. Bu yatırım ile Bergama'da 5 bin vatandaşımız iş ve aş sahibi olacak" dedi.