Balıkesır’ın tescıllı ürünlerı görücüde

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi, Ankara'da gerçekleştirilen "2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"ne katılarak, Balıkesir'in coğrafi işaretli 12 ürünü tanıttı. Büyük ilgi gören Balıkesir standını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da ziyaret ederek ürünleri inceledi. Kuzey Ege Zeytinyağı, Ayvalık Zeytinyağı, Edremit Zeytinyağı, Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini, Höşmerim Tatlısı, Balıkesir Kuzusu, Kapıdağ Mor Soğanı, Susurluk Tostu, Susurluk Ayranı, Gönen İğne Oyası, Sındırgı Yağcıbedir Halısı ve Marmara Adası Mermeri'ni sergileyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi standında gün boyu ürünlerin tanıtımı yapılarak, vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.