Galen çocuklarla açıldı

BUGÜN NELER OLDU

Tınaztepe Galen Hastanesi düzenlenen görkemli açılış töreni ile hasta kabulüne başladı. Tınaztepe Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Bektur, "Hedefimiz emin adımlarla büyüyen Tınaztepe Sağlık Grubu'nun, hizmet çıtasını her geçen gün daha da yükseltmektir" dedi. Tınaztepe Galen Hastanesi'nin açılış törenine hastane de görev yapan doktor ve sağlık personelleri ve aileleri ile tıp dünyasından çok sayıda tanıdık isim ve davetliler katıldı. Açılış kutlamasının ev sahipliğini hastane çalışanlarının ve davetlilerin çocukları oldu. Tınaztepe Galen Hastanesi'nin açılış kurdelesini çocuklar kesti. Dr. Mehmet Bektur açılışa katılan her çocuk için birer fidan dikileceğini söyledi.