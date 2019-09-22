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O ışletmeler kalkıyor

Giriş Tarihi: 22.9.2019
O ışletmeler kalkıyor
İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark içerisinde bulunan ticari işletmeleri tahliye etme kararı aldı. İşletmelerin bir bölümümün amacı dışında kullanıldığı, bir kısmının da ilave yapılar yaparak kaçak işletmelere dönüştüğünü belirleyen belediye, yapıları ekim ayı içerisinde tahliye etmeyi planlıyor. Tahliyenin ardından belediyenin bu işletmelerden bir kısmını kültürel ve sanatsal faaliyetlerde kullanacağı, bir kısmının da yine belediye şirketi olan Grand Plaza aracılığı ile işletileceği öğrenildi.
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O ışletmeler kalkıyor
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