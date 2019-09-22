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Otobüste unutan unutana

Giriş Tarihi: 22.9.2019
Otobüste unutan unutana
DENIZLI'DE halk otobüslerinde vatandaşların unuttuğu eşyalar görenleri ve duyanları şaşkına çeviriyor. Unutulan eşyalar arasında ama vatandaşların bastonları, cep telefonları, anahtarlar, kredi kartları ve yüzlerce lira değerindeki gözlükler dikkat çekiyor. Eşyanın sahibi eğer belirlenemezse unutulan eşya gıda maddesi olmamak koşuluyla 3 ay boyunca uygun koşullarca Denizli Ulaşım A.Ş. bünyesinde saklanıyor. Eğer ilgili eşya sahibinin 3 ay içinde herhangi bir münacatı olmaz ise unutulan eşyalar bir protokol gereği Denizli Büyükşehir Belediyesinin Sevgi Eli birimine gönderilip ihtiyaç sahibi vatandaşlara veriliyor.
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Otobüste unutan unutana
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