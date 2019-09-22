Yol dostları

Anadolu'da yüzyıllardır ayakta duran köprü, kervansaray ve hanlar bugün işlevlerini yitirseler de mimarileriyle tarihi önemlerini koruyor. Roma, Selçuklu ve Osmanlı gibi farklı dönemlere ait bu yapılar, üzerinden geçen ya da orada konaklayanların hatıralarını da yaşatmaları açısından tarihin tanıkları olarak da görülüyor. Köprüler tarih boyunca su ya da vadi gibi engellerle ayrılmış iki yakayı birbirine bağlayarak ticaretin gelişmesi veya kültürlerin yayılmasında önemli rol oynadı. Tarih boyunca önemli medeniyetlere ev sahipliği yapan İzmir'de çok sayıda köprü, kervansaray ve han bulunuyor.

KIZLARAĞASI HANI

İzmir'in Konak ilçesindeki Kızlarağası Hanı tarihi dokusu en iyi dokunmuş hanlar arasında yer alıyor. Sultan III. Ahmet ile Sultan I. Mahmut'un Darüssaade ağalıklarını yapan Hacı Beşir Ağa tarafından İzmir'deki han ihtiyacı doğrultusunda 1744 yılında yaptırılan Kızlarağası, Osmanlı han mimarisine uygun olarak inşa edildi. Uzun mesafe hanı olduğu için iki katlı olarak tasarlanan yapının alt katı develer, yükler, tacirler ve komisyoncuların buluşma noktası, üst kat ise konaklama yeri olarak kullanıldı. Han artık turizme hizmet ediyor. Kemalpaşa ilçesindeki Yedigöz köprüsü, 14. yüzyıldan beri varlığını sürdürüyor. Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen Nif Çayı üzerindeki köprünün kervanların geçmesi için yapıldığı tahmin ediliyor. Köprü beyaz ve gri renkli kalker kesme taştan, 55 metre uzunlukta inşa edildi. Köprünün günümüze sadece dört gözü ulaşabildi. Urla ilçesindeki Tatar köprüsü, adını üzerine kurulduğu çaydan alıyor. Zeytinler Mahallesi yakınlarında bulunan 30 metre uzunluktaki yapı hala kullanılabilir durumda.