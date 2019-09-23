Altay’ın hakem isyanı

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Ligin 5. haftasında Keçiörengücü ile 0-0 berabere kalan Altay'ın son dakikalarda golü verilmedi. Altay'ın teknik direktörü Sait Karafırtınalar, karşılaşmanın 86. dakikasında çizgiyi geçen topa gol verilmemesi ile ilgili isyan etti. Karafırtınalar,Orta hakeme maç sonu sordum, "Size daha önce bir hatamı yaptım" diye sordum.dedi.