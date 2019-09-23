Altay’ın hakem isyanı

TFF 1. Ligin 5. haftasında Keçiörengücü ile 0-0 berabere kalan Altay'ın son dakikalarda golü verilmedi. Altay'ın teknik direktörü Sait Karafırtınalar, karşılaşmanın 86. dakikasında çizgiyi geçen topa gol verilmemesi ile ilgili isyan etti. Karafırtınalar, "Pozisyonu defalarca izledik. Nizami golümüz verilmedi. Orta hakemin bir suçu yok ama yan hakem tereddüt etti ve golü vermedi.
Orta hakeme maç sonu sordum, "Size daha önce bir hatamı yaptım" diye sordum. Atağa çıktığımız tüm pozisyonları faulle kesti"
dedi.