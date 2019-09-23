Ambulans uçak ile yetiºtirildi

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BalıkesirAtatürk Şehir Hastanesinde yatan 76 yaşındaki hasta için gece geç saatlerde Ambulans Uçak Balıkesir'e geldi. Atatürk Şehir Hastanesinde özel tetkik ve tedaviye gereksinim duyulan hasta için Sağlık Bakanlığı tarafından ambulans uçak talep edildi. Yeni yapılan Balıkesir Merkez Havalimanı'na inen ambulans uçak Balıkesir'den aldığı hastayı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne götürdü. Hasta hakkında bilgi veren Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, "Şu an itibariyle Atatürk Şehir Hastanesi'ne başvuran 76 yaşındaki kalp problemi olan bir hastamıza arkadaşlarımız ilk müdahalelerini yaptılar. Ancak hastamızın özel bir tetkik ve tedaviye ihtiyacı var. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ndeki hekim arkadaşlarımızla görüşüldü ve tedaviye onlar devam edecek. 112 ekiplerimiz hemen hava koordinasyon nakil ekimizle irtibat kurdu. Bakanlığımız talebimizi değerlendirdi ve bize uçak ambulans tahsis etti. Uçak ambulanstaki hekim ekibine teslim ettik" dedi.