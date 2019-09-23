Atık suları arıtarak tasarruf ediyorlar

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İzmir'de geliştirdiği birçok bilimsel proje ile adından söz ettiren İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), kampüste kullanılan sürdürülebilir su kaynağı sağlamak adına yeni bir projeye imza attı. Proje kapsamında, kampüs ve çevresindeki yerleşim yerlerinden gelen atık sular kampüsün içine kurulan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su Arıtma Merkezi'nde arıtıldıktan sonra, bir depoya pompalanıyor. Bu depoda toplanan temiz su ise, 35 bin dönümlük kampüs arazisi içindeki yeşil alanların sulanmasında kullanılıyor. Saatte 2 bin 253 metreküp suyun geri dönüştürülmesini sağlayan proje, İzmir'deki üniversitelere de sürdürülebilir enerji anlamında bir örnek teşkil ediyor. Kampüsün daha fazla yeşillenmesini sağlayacak proje, şebeke suyu kullanımından tasarruf edilmesi ile İYTE'nin yıllık 2.5 milyon liralık su giderinin de azalmasına yardımcı olacak.İYTE İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Baba, "Yeraltı sularında ciddi azalmalar var. İklim değişikliği nedeniyle de yakın gelecekte problemler oluşacağını düşünüyoruz. Bu problemlere önlem almak adına projemizi yürütüyoruz. Okulun bütçesinden yılda yaklaşık 2.5 milyon lira suya gidiyor. Atık sular ile kampüsü yeşillendirmeyi planladık. Bu fiyatı yüzde 40 oranında düşürmeyi planlıyoruz" dedi. Projenin 'Sıfır Atık' kapsamında yürütülen çalışmalardan biri olduğunu anlatan İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, "Arıtılan su ile güzel kampüsümüzün ağaçlarını ve çimenlik alanlarını suluyoruz" dedi.