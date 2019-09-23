‘Çok gol kaçırdık’

BUGÜN NELER OLDU

Kayserispor deplasmanında iyi oyununa rağmen 1-1 berabere kalıp elinden kaçıran Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz, karşılaşmadan mutlu ayrılmadı. Çok gol kaçırdıklarının altını çizen İldiz,Seyir zevki veren maç izletmeye devam edeceğiz. Kayserispor deplasmanının zor olacağını biliyorduk. İlk 20 dakika rakibimiz baskılı oynadı.dedi.Süper Lig'e 9 sene sonra dönen Y.Denizlispor'da, Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega, gol orucuna girdi. Ligdeki 4 maçta da 90 dakika sahada kalan