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‘Çok gol kaçırdık’

Berabere kaldıkları maçın ardından konuşan Denizlispor teknik direktörü , İyi oynamalarına karşın skordan memnun olmadığını belirtip, “Bizim için buruk bir sevinç oldu” dedi

Giriş Tarihi: 23.9.2019
‘Çok gol kaçırdık’
Kayserispor deplasmanında iyi oyununa rağmen 1-1 berabere kalıp elinden kaçıran Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz, karşılaşmadan mutlu ayrılmadı. Çok gol kaçırdıklarının altını çizen İldiz, "Çağdaş futbol oynamaya devam edeceğiz. Çok gol kaçırdık. Deplasman 1 puan buruk sevinç yaşattı. Tüm futbolcu kardeşlerimi kutluyorum. Seyir zevki veren maç izletmeye devam edeceğiz. Kayserispor deplasmanının zor olacağını biliyorduk. İlk 20 dakika rakibimiz baskılı oynadı. Daha sonra oyuna dengeyi getirdik. Kazanabileceğimiz maçtan puanla ayrıldık" dedi.

HUGO RODALLEGA SESSİZLİĞİNİ KORUYOR
Süper Lig'e 9 sene sonra dönen Y.Denizlispor'da, Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega, gol orucuna girdi. Ligdeki 4 maçta da 90 dakika sahada kalan Kolombiyalı yıldız, Galatasaray maçının ardından çıktığı 4 maçta Antalyaspor, Göztepe, Konyaspor ve Kayseri randevularında sustu.
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