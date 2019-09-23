Dünyanın 1 numarası genç yetenek avında

BUGÜN NELER OLDU

İzmirli33 yaşındaki Onur Derebaşı, 1995 yılında 9 yaşındayken Karşıyaka Spor Kulübü'nde (KSK) yelken sporuna başladı. 2003 yılında 17 yaşındayken dünya şampiyonu olan Derebaşı, 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları'na hazırlanırken bacağında yaşadığı sakatlık nedeniyle çok sevdiği yeken sporunu bırakmak zorunda kaldı. Hem kulübünde hem de milli takımda antrenörlük yapmaya başlayan Derebaşı, hayallerini şimdi öğrencileriyle gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. Antrenörlük yaptığı Derin Baytur, Yiğit Yalçın Çitak ve Yılkan Timurşah'ın kendisi gibi dünya şampiyonu olmasına katkı sağlayan Derebaşı, hayallerini yeni öğrencileriyle gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.Antrenör olarak dünya şampiyonlarının çıkmasına yardımcı olduğunu vurgulayn Onur Derebaşı, "Bunlardan birisi 2017 yılında dünya şampiyonu olan Yılkan Timurşah. Diğer sporcum Derin Baytur da Kanada'da aynı kategoride benim gibi dünya şampiyonluğuna ulaştı. Dünya şampiyonlukları haricinde Türkiye dereceleri alan 15-20 sporcumuz da var" dedi. Yarışçılık döneminin erken sona ermesi nedeniyle içindeki yarışma hırsının bitmediğini vurgulayan Derebaşı, "Bendeki yarışma hazzı bitmedi. Bunu çocuklara yansıtmayı seviyorum. Onlar yarıştıkça kafamda hala yarışmaya devam ediyorum. Şu an milli takımda gençlik sınıflarıyla ilgileniyorum" diye konuştu.