İzmir’in eğitim çınarı Çamlaraltı 65 yaşında

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İzmir'ingeçmişi, eğitimi, ekolüyle parmakla gösterilen eğitim kurumlarından Özel Çamlaraltı Koleji, 65 yılı geride bıraktı. Özel Çamlaraltı Koleji'nin Genel Müdürü Gülçağ Gençer, 65 yıldır eğitim yolculuğunu başarıyla sürdürdüklerini ve geleceğe tam donanımlı bireyler yetiştirdiklerini söyledi. Anaokulundan liseye kadar yıllardır binlerce öğrenciyi mezun ettiklerini kaydeden Gençer, temel hedeflerinin bilgi, beceri ve davranış kabiliyetleri gelişmiş, farkındalığı yüksek gençler yetiştirmek olduğunu dile getirdi. Sorumluluklarının bilincinde ve alanında yetkin bir eğitimci kadrosuyla çalıştıklarını vurgulayan Gülçağ Gençer, geçtiğimiz eğitim öğretim yılında açılan fen lisesiyle birlikte başarı hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarına dikkat çekti.Çalışmalarının temelinde gençlerin her anlamda donanımlı yetişmelerini sağlamak olduğunu belirten Gençer, öğrencilerin üniversiteye hazırlanma çabalarını hayata hazırlanmalarından ayrı tutmadıklarını ifade etti. Gülçağ Gençer, "İngilizce, Almanca ve İspanyolca olarak üç yabancı dille harmanlanmış, dolayısıyla farklı kültürleri tanıyan, dünya vatandaşı olmaya hazır gençler yetiştiriyoruz. Öğrencilerimiz, birçok yerel, ulusal ve uluslararası başarıya imza atıyor" dedi.