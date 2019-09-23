İzmirliler, Hareketlilik Haftası’nda sokağa indi

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İzmir'deAvrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle 'Birlikte Yürüyelim' temasıyla yürüme etkinliği düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 16- 22 Eylül tarihleri arasındaki 'Hareketlilik Haftası' kapsamında vatandaşların katılımıyla birlikte yürüme etkinliği düzenledi. İzmirliler kol kola Gündoğdu Meydanı'ndan Bornova Sokağı'na geçti ve etkinliğe gitarıyla gelen animatör Free Hug'ın çaldığı müzik eşliğinde Alsancak Garı girişine kadar yürüdü. Yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, Avrupa Birliği Delegasyonu'ndan Tibor Sztaricskai, Yaya Derneği ve Bisikletli Ulaşım Derneği (BİSUDER) temsilcileri de katıldı. Etkinlikler kapsamında bisikletli gruplar da İnciraltı Kent Ormanı'nda buluştu ve tarihi havagazı binasına kadar bisiklete bindi. Havagazı binasındaki etkinlik, Bisikletli Ulaşım Derneği'nin tanıtımı ve 'Neden Bisiklete Biniyoruz' (Why We Cycle) adlı belgesel gösterimiyle son buldu.