Yaşar ünıversitesi mezunları buluştu

BUGÜN NELER OLDU

2001yılında kurulan ve ilk mezunlarını 2005'te veren, bugüne kadar da 10 bini aşkın kişinin mezun olduğu Yaşar Üniversitesi'nde, Mezunlar Buluşması'nın ikincisi gerçekleştirildi. Kimi mezunların çocuklarıyla katıldığı buluşmada hem büyükler hem de çocuklar için gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenlendi. Farklı alanlarda kariyerlerine devam eden mezunlar, dönem arkadaşları ve öğretim üyeleriyle bir araya gelme, deneyimlerini yeni mezunlarla paylaşma fırsatı buldu. Mezunlara hitap eden Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, "Daha donanımlı mezunlar verebilmek için çok ciddi yatırımlar yapan bir üniversite olmaya çabalıyoruz. Üniversitemizin Türk akademi dünyasında kalıcı olması için çok uğraşıyoruz. Girişimci ve Yenilikçi Üniversiteler sıralamasında son 3 yıldır sürekli yer alıyoruz. Bu üniversite, ne kadar akademik, kültürel ve sosyal alanda sesini duyurursa mezunları için en önemli şey odur. Gururla 'Yaşar Üniversitesi mezunuyum' dersiniz, onu demenizi temenni ediyoruz" dedi.