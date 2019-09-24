324 kaçak göçmen yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

Çeşme, Dikili, Gümüldür ve Seferihisar ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 324 düzensiz göçmen yakalandı. Çeşme ilçesi açıklarında 3 lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Botları durduran ekipler, 152 göçmeni yakaladı. Ekipler ayrıca Dikili ilçesi açıklarında iki ayrı bölgede tespit edilen lastik botlardaki 71 düzensiz göçmeni güvenli bölgeye aldı. Gümüldür ilçesi Özdere açıklarında ise hareket halindeki lastik botta 41 göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, Seferihisar ilçesi açıklarında da lastik botta 60 göçmeni gözetim altına aldı. Kıyıya çıkarılan 324 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.