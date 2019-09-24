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40 yıl sonra mağara hayatına son verdi

’de 40 yıldır mağarada kalan İskender Gündüz barakaya taşındı. Kulübeye yerleşen Gündüz, banyo ve berber taleplerini ise geri çevirdi

Giriş Tarihi: 24.9.2019
40 yıl sonra mağara hayatına son verdi
BALIKESIR'IN Bigadiç ilçesine bağlı Akyar kırsal mahallesinde 40 yıldır mağarada yaşayan İskender Gündü için baraka yapıldı. Bigadiç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan kulübeye yerleşen Gündüz, üşüyüp hasta olmaktan korktuğunu ifade etti. İskender Gündüz'ün her türlü ihtiyacını karşılayan Mecidiye köyü sakini Halil Burunsuzoğlu'nun tüm ısrarlarına 'evet' demeyen Gündüz, yeni kıyafetleri ise kabul ederek onları giydi. Hayatının 40 yılını mağara ve kendi yaptığı kovukta geçiren İskender Gündüz'ün yeni barakasında su tesisatı, çek-yat, ocak bulunuyor. Kendisine her konuda yardımcı olan Halil Burunsuzoğlu'nun getirdiği radyo ile gününü şarkı ve türkü dinleyerek geçiren Gündüz, yeni barınağının eskisinden daha iyi olduğunu söyledi.

10 YILDIR YIKANMADI
İskender Gündüz'ün gıda, su ve giysi ihtiyaçlarını karşılayan komşu köy Mecidiye'de yaşayan Halil Burunsuzoğlu, 10 yıldır banyo yapmadığını söylediği İskender Gündüz'ü termal kaplıcaya götürmek istediğini ancak kabul etmediğini söyledi.
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