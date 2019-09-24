Afrika’ya ışık oldular

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Manisalı bir grup lise öğrencisi, görme engellilerin hayatı dokunmak için okullarında 'İyilik Atölyesi'ni kurdu. Daha önce aynı atölyede yaptıkları dokunsal haritaları ve eğitim oyuncaklarını dünyanın farklı bölgelerindeki 3 bin görme engelli öğrenciye gönderen Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Sudan, Ruanda ve Burundi'den gelen talep üzerine yeni materyaller hazırladı. Bu kez hazırladıkları paketin içeriğini zenginleştiren lise öğrencileri, Afrikalı görme engelli arkadaşlarına 200 dokunsal materyalin yanı sıra okul kıyafeti ve 300 beyaz baston gönderdi.Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Coğrafya Öğretmeni Sözer Vurgun, geçen yıl kurdukları 'İyilik Atölyesi'nde görme engelli öğrencileri için haritalar, tangramlar, zeka küpleri gibi eğitim gereçleri hazırladıklarını belirtti. Eğitim materyalleriyle Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği yarışmaya katıldıklarını ve projelerinin yarışmada yılın en iyi projesi seçildiğini aktaran Vurgun, "Sadece coğrafya alanında haritalar değil birçok farklı derste de çocukların günlük hayatta kullanabileceği dokunsal eğitim materyalleri üretmeye başladık. '3 ülke 30 okul ve 3 bin mutlu çocuk' sloganıyla Afrika'daki görme engelli okullarına dokunsal haritalar ve oyuncaklar gönderdik. Ruanda'dan gelen fotoğrafta şöyle bir durum vardı, çocuklar sadece bizim gönderdiğimiz materyallerle oynuyordu. O okulla iletişime geçtik ve bizden ne istediklerini sorduk. Bize gelen cevap çok dramatikti. 'Bizim kağıdımız bile yok' dediler" dedi. Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Necmi Çinici, projeleri dolayısıyla kendilerine ücretsiz ekstra 500 kilogramlık bagaj hakkı tanıyan THY yetkililerine teşekkür etti.