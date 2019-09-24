Altay yedeklerle Mardin önünde

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay, bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda oynayacağı Mardin Büyükşehir Başakspor maçı için Mardin'e yedek ağırlıklı kadrosuyla gitti. Siyah-beyazlıların ligde son olarak evinde oynadığı Keçiörengücü maçında sahaya ilk 11'de çıkan kaleci Emre, Erhan, Gençer, Abdülkerim, Özgür, Tavares, Tatos, Putsila, Kappel ve Paixao kupa kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Sait Karafırtınalar,dedi. Mardin Şehir Stadı'ndaki maç 14.00'te başlayacak.