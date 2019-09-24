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Altay yedeklerle Mardin önünde

Giriş Tarihi: 24.9.2019
Altay yedeklerle Mardin önünde
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay, bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda oynayacağı Mardin Büyükşehir Başakspor maçı için Mardin'e yedek ağırlıklı kadrosuyla gitti. Siyah-beyazlıların ligde son olarak evinde oynadığı Keçiörengücü maçında sahaya ilk 11'de çıkan kaleci Emre, Erhan, Gençer, Abdülkerim, Özgür, Tavares, Tatos, Putsila, Kappel ve Paixao kupa kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Türkiye Kupası'nın Altay için anlamı büyük. Çünkü 7 kez de final oynadığımız kupayı 2 kez kazanmış bir kulübüz" dedi. Mardin Şehir Stadı'ndaki maç 14.00'te başlayacak.
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Altay yedeklerle Mardin önünde
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