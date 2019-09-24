Arazisinde bin bir çeşit ürün yetiştiriyor

BUGÜN NELER OLDU

yaşayan Eyüp Korkmaz, Spil Dağı'ndaki Sultan Yaylası'nda bulunan bir buçuk dönümlük arazisinde doğal bir yaşam sürdürüyor. Emekli olduktan sonra çocukluğundaki domates tadını arayan Eyüp Korkmaz, bir domatesle çıktığı yolda bugün bir buçuk dönümlük arazisinde hepsi yerel ve yerli tohumdan olmak üzere tamamen doğal bin bir çeşit ürün yetiştiriyor. Kendine ait bir tohum envateri de oluşturan Korkmaz, kendi oluşturduğu bahçesinde Kızılderili domatesinden kabuklu domatese, mor patatesten kırmızı patatese, Padişah Kavuğu Kabağı'ndan tespih mısırına, yumurta patlıcandan beyaz patlıcana, 80 çeşit fasulye ve barbunyaya kadar yüzlerce çeşit farklı ürün yetiştiriyor.Bahçesinde hastalıkla mücadele konusunda ise Arap sabunu, sirke gibi yine tamamen doğal ürünlerle mücadele ettiğini kaydeden Korkmaz, "Bir buçuk dönüm alanda çeşit olarak bine yakın ürün var. Her ürünün çeşitlerini göz önüne alırsak bine yakın çeşit var. 15 yıl önce bir tek domates, ile yola çıktım. Herkes ya doğal ürünleri ya da ilaç arayacak. İkisinden biri tercih edilecek" dedi.