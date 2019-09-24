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’den iş sağlığı merkezi

Giriş Tarihi: 24.9.2019
BAYOSB’den iş sağlığı merkezi
BAĞYURDU Organize Sanayi Bölgesi (BAYOSB), örnek bir projeye daha imza atıyor. İş sağlığı ve güvenliği sorununun bölgesinde çözümü için harekete geçerek eğitim merkezi projesi hazırlayan BAYOSB, başvuru sürecini başarıyla tamamladı. Avrupa Birliği'nin de desteği ile hayata geçecek proje için 190 bin Euro'da hibe alacak olan BAYOSB; organize sanayi bölgesinde çalışma şartlarının iyileştirilmesi için İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında Sürdürülebilir Eğitim Merkezi kuracak. Projenin 2020 yılı şubat ayında merkezi hayata geçirecek imzaların atılması bekleniyor. BAYOSB Başkanı Aydın Telseren, iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinci arttırmayı hedeflediklerini söyledi.
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BAYOSB’den iş sağlığı merkezi
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