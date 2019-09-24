‘Büyükşehir’deki PKK’yı kınamayanlar kınanmalı’

BUGÜN NELER OLDU

Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin orman yangınlarını üstlenen PKK'yı kınamayı önergesini CHP'lilerin oylarıyla reddedilmesini eleştirdi. İYİ Partili Ağıralioğlu, "PKK bizi canevimizden vurmak için böyle bir şey yaptığını itiraf ediyor, bunu kınamaktan niçin imtina ediyoruz? Bizim ittifak ettiğimiz unsurlar bunu kınamaktan imtina etmişler. Yanlış yapmışlar, kınasınlar. Biz de onların bunu kınamamalarını kınayalım. 'Bizimkiler yaptı yanlışı, susalım, görmezden gelelim ve yutkunalım' demeyelim. Bu şekilde yürünecek bir siyasal yol yoktur" dedi.Seçilmiş olmayı suç işleme hürriyeti gibi algılayanlara tolerans göstermeyeceklerini vurgulayan Ağıralioğlu, "Ben 'seçildim diye suç işleyebilirim, teröre bulaşabilirim' hevesinde olan HDP'lilere kol kanat gerebilecek bir siyasal savrulma olmasın diye önden cümle kuruyoruz. 'HDP, teröre mesafe koyamıyorsa, HDP'ye mesafe koyalım'dedi. İttifak ettiğimiz unsurların yedek tekeri değiliz" dedi.