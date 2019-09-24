Denizli rotayı kupaya çevirdi

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'de İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerek puanını 8'e yükselten Yukatel Denizlispor, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Ligde 5'inci haftayı 5'inci sırada bitirip taraftarını mutlu eden yeşil-siyahlılar yarın deplasmanda oynayacağı Hacettepe maçını kazanıp, kupada da yoluna devam etmek istiyor. Teknik direktör Yücel İldiz, her iki kulvarda da gidebildikleri en iyi yere gideceklerini belirterek,dedi.