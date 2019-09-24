Denizli rotayı kupaya çevirdi

SÜPER Lig'de İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerek puanını 8'e yükselten Yukatel Denizlispor, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Ligde 5'inci haftayı 5'inci sırada bitirip taraftarını mutlu eden yeşil-siyahlılar yarın deplasmanda oynayacağı Hacettepe maçını kazanıp, kupada da yoluna devam etmek istiyor. Teknik direktör Yücel İldiz, her iki kulvarda da gidebildikleri en iyi yere gideceklerini belirterek, "Süper Lig'de istediğimiz oyunu ve skorları aldığımıza inanıyoruz. Her geçen hafta zorluk seviyesi artacak. Türkiye Kupası'nda da hedeflerimiz olacak. Önce Hacettepe maçını kayıpsız geçeceğiz, ardından Kasımpaşa karşılaşmasına odaklanacağız"
dedi.