Göztepe’nin rakibi Yozgat

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'in 5. haftasında Konyaspor'u tek golle yenip, golsüzlük ve galibiyet özlemini bitiren Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Yozgatspor'u konuk edecek.Maçta sadece kapalı tribün açılacak.FUTBOL ve hentbolda İzmir'i Süper Lig'de temsil eden Göztepe, kadın voleybolunda tam 11 yıl sonra liglere dönecek olmanın heyecanını yaşıyor. Son olarak 2008 yılında bu branşta mücadele eden Göztepe, Rota Koleji ile yapılan iş birliği sonucunda Kadın Voleybol A Takımı'nı yeniden oluşturdu. Antrenör İlker Alkan yönetiminde 16 kişilik kadrosuyla Gaziemir Spor Salonu'nda çalışmalarına başlayan sarıkırmızılılar, Rota Koleji'nin yarışmacı haklarını hiçbir bedel ödemeden aldı.