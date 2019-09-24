Her şey vatan için

BUGÜN NELER OLDU

Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürlüğü, TSK'nın "Hendek Operasyonları ve Sınır Ötesi Harekatlar'da canları pahasına görev yapan personelini unutmadı. Terörle mücadelede görev alan 17 iş makinesi operatörüne düzenlenen törenle takdir ve teşekkür belgeleri verildi. Daha sonra operasyonlara katılan iş operatörleri anılarını paylaştı. Asker ve polisimize yol açmak için pek çok riskli bölgeye önce DSİ araçlarının girdiğini altını çizen TESİş 1 Nolu Şube Başkanı Muharrem Ekim, "Orada görev yapanlara canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi. DSİ iş operatörlerinin çoğunun operasyonlara katılmak için gönüllü olduğunun altını çizen DSİ 2. Bölge Müdür Yardımcısı Hüseyin Kaya "Zor şartlar altında aylarca vatan ve bayrak aşkıyla mücadele ettiler. Kendileri de askerlerimiz gibi kahramandır. Onlarla gurur duyuyoruz" diye konuştu. Şube Başkanı Ekim ve Müdür Kaya, terörle mücadelede görev yapan 17 personele takdir ve teşekkür belgelerini verdi.