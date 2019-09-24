İşlerini bıraktılar ceviz üretiyorlar

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Türkiye Denizcilik İşletmeleri İzmir Şube Müdür Yardımcısı Rıdvan Çolak (69), görevli gittiği ABD, Brezilya, Şili ve Peru ülkelerinde gördüğü ceviz ağaçlarının etkisinde kaldı. 1996 yılında emekli olan Çolak, memleketi Muğla'nın Menteşe ilçesinin Yenikarakuyu Mahallesi'nde bulunan 50 dönümlük arazisine 1500 adet yerli ceviz fidanı dikti. İzmir'den gelerek fidanları sulayan Rıdvan Çolak, 6 yıl sonra ağaçlarından meyve almaya başladı. Çolak'ın cevizlerini satmakta zorluk yaşadığını öğrenen kızı Selin Varol (35), bunun üzerine harekete geçti. Varol, Katar'da bir inşaat şirketinde finans uzmanı olarak çalışırken, babasının ürünlerinin satışında sıkıntı yaşaması üzerine e-ticaret sitesi kurdu. Sitenin kısa sürede yoğun talep görmesi üzerine evli ve 1 çocuk annesi Varol, Katar'daki bir inşaat şirketindeki finans uzmanlığı görevini bırakarak babasına destek olmak için Muğla'ya döndü. Ziraat Mühendisi Hale Tura (31) da ablasının doğal ortamdaki yaşantısından etkilenerek, özel bir şirketin Ar-Ge birimindeki görevinden 3 ay önce istifa etti. Varol'un eşi Katar'da, Tura'nın eşi ise İzmir'de kalarak işlerini sürdürüyor. Kız kardeşler plazalarda giydikleri döpiyesleri çıkararak şalvarlarını giydi, stiletto ayakkabılarının yerini botlar, çizmeler aldı.Selin Varol, "Katar'da finans uzmanı olarak çalışırken ailem o sırada ceviz hasadı yapıyordu. Ürünlerin satışında yaşanan sıkıntı sonrası ben de e-ticaret sitesi kurmaya karar verdim. Doğal ürün arayanlar ile bu platformda buluştuk. Satışların iyi gitmesi, doğal bir ortamda yaşamak ve sağlıklı bir çocuk yetiştirmek için Muğla'ya döndüm. Başarımızın sırrı birlik ve beraberlikten geçiyor. Tarım ve üretmek çok değerli. Ülkemizin gelişmesi için üretime ağırlık vermeliyiz. Kendi çapımızda işin bir ucundan tutarak yöremizde yerli ceviz üretiyoruz" dedi. Hale Tura ise "Her zaman sağlıklı yaşam ve doğal tarıma ilgi duydum. 30 yaşını geçtikten sonra plaza hayatını ve beyaz yakalı olmayı bir kenara bırakıp, baba ocağına döndüm. Burada yaşamaktan dolayı oldukça mutluyum" dedi.Rıdvan Çolak, "Farklı ülkelerdeki ceviz ağaçlarını görünce etkisinde kaldım. Muğla'ya dönerek 50 dönümlük arazime bin 500 ceviz fidanı diktim. Kızlarım sürekli bana destek oluyor. Onlarla birlikte çalışıyoruz" diye konuştu.