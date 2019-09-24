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Kaldırıma çarpan araba takla attı

Giriş Tarihi: 24.9.2019
Kaldırıma çarpan araba takla attı
İZMİR'IN Konak ilçesinde Yeşildere Caddesi Eşrefpaşa yol ayrımı yakınında Sinan Yaşar (45) yönetimindeki otomobil, Eşrefpaşa yol ayrımında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve 110 AKS ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü ile eşi Zeynep Yaşar (37) ve kızları Sueda Yaşar (9) 110 AKS ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Kaldırıma çarpan araba takla attı
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