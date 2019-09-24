Küle dönen tarihi handa piyanolar yandı

BUGÜN NELER OLDU

konak ilçesinden kentin simgelerinden tarihi Kardıçalı Hanı'nda, geçtiğimiz gece elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. Gece, handaki kahvehanede zaman geçirenler durumu fark edip, itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri söndürdü. Yangında, ölen ya da yaralanan olmazken, alevler paniğe sebep oldu. Öte yandan, bugünlerde bir sanat kompleksine dönen ve birçok sanat atölyesinin bulunduğu Kardıçalı Hanı'nda faaliyet gösteren Devlet Tiyatrosu Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı (TOBAV), yangında büyük zarar gördü. Çocuklara ve gençlere yönelik orff, bale, tiyatro, koro ve çalgı eğitimlerini veren TOBAV'a ait, çoğunlukla dans ve bale eğitimi için kullanılan çok amaçlı salon, 2 piyano ve sanat eğitiminde kullanılan çok sayıda materyal alevlere teslim oldu. TOBAV Yönetim Kurulu üyesi ve Tiyatro Eğitmeni Hülya Savaş, "Maddi hasarımız var ama eğitimlerimizi aksatmayacağız. Geçici olarak, eğitimlerimizi başka bir yerde vereceğiz. Öğrencilerimizin bu manzarayı görmesini istemiyoruz" dedi.