BUGÜN NELER OLDU

Müthiş birile kazandılar. Teknik adamın doğru kadro tercihi, futbolcuların kazanma arzusu ve tabii ki müthiş taraftar desteği hem 5 hafta sonra golle tanıştırdı takımı hem de ilk 3 puan ile. Özellikle ilk yarı boyuncaKaçan 5 net pozisyon, Ali Turan'ın çizgiden çıkardığı top ve müthiş bir kazanma arzusu ile rakibin başını döndürdüler.Maç berabere bitmiş olsaydı da yine kutlayacaktım takımı. Zira özlenen bir tablo vardı sahada. Müthiş bir tempo ile başladıkları maçı aynı tempoda bitirdiler. Taraftarın hiç bitmeyen desteği ile takım coşmuştu.Özlenen tablo budur.İç sahadaki Konyaspor yenilgisinden sonra zor bir deplasmana gittiler. Kayserispor önünde geriye düşmelerine rağmen moral olarak düşmediler. Belki rakibe çok pozisyon verdile ama 1-1'den sonra futbol şansı yanlarında olsaydı 3 puanla da dönebilirlerdi. Yeni kurulmuş bir takım. Şu ana kadar 1 yenilgi dışında iyi gidiyorlar. Kaldı ki,Başkanın hedefi ilk 5 ama yeni kurulmuş bir takım için zor bir hedef. İnişler çıkışlar olacaktır. İyi bir kadro kurdular ama uyum sorunları var. İlk 3 haftayı 9 puanla geçince sanki ayakları yerden kesilmişti. Haftalar geçtikçe saha içinde daha iyi bir Denizlispor izleyeceğiz. Bunu Kayseri deplasmanında gösterdiler..Hatayspor içeride dışarıda aynı oyunu oynuyor. Birbirlerini ezberlemiş bir oyuncu topluluğu var. 20 maçtır bu ligde yenilgileri yok. Böyle bir rakibi 3- 1 yeniyorsanız ayakta alkışlanırsınız.Bu takım tecrübesi ile yukarılarda sürdürecektir yarışı.Bu galibiyeti çok değerli buluyorum. Bu ligin en oturmuş takımını yendiler. 2-1'den sonra çok baskı yeseler de gol yememeleri önemli idi.Golcüler sustu. Bu kadar pozisyona girip de atamıyorsan bunun adı şanssızlık olmamalı. Keçiörengücü ligin en az gol yiyen 2 takımından birisi. Kale önüne duvar örüyorlar. Bu duvarı aşamadı Altay. Yazık oldu.Oyun olarak çok iyi değillerdi. Oyunun belli bölümlerinde baskı kurular ama golü bulamadılar. Keçiörengücü'nün beraberlik için geldiği başlama düdüğü ile belli olmuştu. Oyunu yavaşlatıp Altay'ın tempo yapmasına izin vermediler. Gol atamıyorlar ama zor da yiyorlar.Maçın ilk yarısı 2-0 Balıkesirspor üstünlüğü ile bittiğinde, bu maç farka gider görüntüsü vardı. Zira attığı 2 gol dışında rakibe sadece tek pozisyon vermişler ve maçın mutlak hakimi olarak devreye gitmişlerdi.Maç 0-0 bitse bu kadar üzülmezlerdi. Zira İstanbulspor gibi zorlu bir rakip karşısında deplasmanda 2-0 öne geçip sonra 2-2'ye yakalanmak yakışmadı.Olmadı Bal-kes.Yedikleri 2 golde de defansif hatalar var. 1-0 geriye düştükten sonra müthiş bir golle 1-1'i buldular ama yine bir defans hatası ile ikinci golü de yediler. 2-1'den sonra ayakta kalan takım Altınordu olmasına rağmen 2-3 çok net pozisyonu kullanamayınca yenilgi kaçınılmaz oldu. Ancak oyunun geneli olarak aynı şeyleri söyleyemeyiz. Kopuk kopuk oynadılar.Futbol bu kadar hatayı kabul etmez. Kendi kale önünde hatalar yapıp kaleyi açıyorsun, rakip kale önünde de kaçırılması atmaktan daha zor olan pozisyonları harcıyorsan puan alamazsın, hepsi bu. Takım henüz istediği formunu ve temposunu yakalayamadı. Osmanlıspor, hataları affetmedi ve kazandı. Altınordu kendi elleriyle ikram etti.TIMOR: 6puanı silinmiş,geçtiğimizhaftaortası da teknikdirektörünüdeğiştirmişolmasına rağmentaraftarınıngücü ileayakta kalmayıbaşaran birEskişehirsporgerçeği var.Ekol GözMenemensporhem rakibinintecrübesine hem de tribün baskısınadirenemedi. İlk golden sonra sahadahiç yoktular. Bu ligin şakası yok. Bir anönce ayağa kalkmaları lazım. Sezonbaşından beri bir teknik adam tartışmasıvar. Bu da takıma zarar veriyor.Lige deplasman galibiyeti ile başlamasına rağmen, sonradan oynadıkları 4 maçta da hayal kırıklığı yarattılar. Kendi sahalarına henüz maç oynamadılar ama çok kırılgan bir takım görüntüsü veriyorlar. 1-0 geriye düşmek her şeyin sonu değil. Ama bu maçta 1-0'dan sonra oyunu seyrettiler sadece, düşündürücü olan da bu.