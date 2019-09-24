HEP BÖYLE GÖZ-GÖZ
GIZEM YILMAZER: Göztepe sonunda kazandı. Nasıl geldi bu galibiyet ?
LEBIP TIMOR:
Müthiş bir takım kenetlenmesi
ile kazandılar. Teknik adamın doğru kadro tercihi, futbolcuların kazanma arzusu ve tabii ki müthiş taraftar desteği hem 5 hafta sonra golle tanıştırdı takımı hem de ilk 3 puan ile. Özellikle ilk yarı boyunca İttifak Holding Konyaspor bırakınız top yapmayı, nefes bile alamadı.
Kaçan 5 net pozisyon, Ali Turan'ın çizgiden çıkardığı top ve müthiş bir kazanma arzusu ile rakibin başını döndürdüler.
SERHAN ÇIFDALÖZ:
Maç berabere bitmiş olsaydı da yine kutlayacaktım takımı. Zira özlenen bir tablo vardı sahada. Müthiş bir tempo ile başladıkları maçı aynı tempoda bitirdiler. Taraftarın hiç bitmeyen desteği ile takım coşmuştu. İnanın hangi takım olsa o sahadan puanla çıkamazdı.
Özlenen tablo budur. Göztepe , hem kadro olarak hem taraftar desteği ile bu ligin yukarılarını zorlayacak bir güce sahiptir. Bunu hissettirdiler, hem bize hem de rakiplerine.
KARŞILIĞI 3 PUAN OLMALIYDI
YILMAZER: Yukatel Denizlispor, Kayserispor deplasmanından 1 puanla döndü. Neler söylersiniz bu maç için?
TIMOR:
İç sahadaki Konyaspor yenilgisinden sonra zor bir deplasmana gittiler. Kayserispor önünde geriye düşmelerine rağmen moral olarak düşmediler. Belki rakibe çok pozisyon verdile ama 1-1'den sonra futbol şansı yanlarında olsaydı 3 puanla da dönebilirlerdi. Yeni kurulmuş bir takım. Şu ana kadar 1 yenilgi dışında iyi gidiyorlar. Kaldı ki, Kayseri deplasmanında da sezonun en iyi futbolunu oynadılar. Bu da bence galibiyet kadar önemlidir.
ÇIFDALÖZ:
Başkanın hedefi ilk 5 ama yeni kurulmuş bir takım için zor bir hedef. İnişler çıkışlar olacaktır. İyi bir kadro kurdular ama uyum sorunları var. İlk 3 haftayı 9 puanla geçince sanki ayakları yerden kesilmişti. Haftalar geçtikçe saha içinde daha iyi bir Denizlispor izleyeceğiz. Bunu Kayseri deplasmanında gösterdiler.. Bu oyunun karşılığı 3 puan olmalıydı. Rakibi salladı ama yıkamadı.
ÇOK DEĞERLİ BİR GALİBİYET
YILMAZER: Akhisarspor zor bir rakibi geçti. Hatayspor galibiyetini nasıl değerlendirirsiniz?
TIMOR:
Hatayspor içeride dışarıda aynı oyunu oynuyor. Birbirlerini ezberlemiş bir oyuncu topluluğu var. 20 maçtır bu ligde yenilgileri yok. Böyle bir rakibi 3- 1 yeniyorsanız ayakta alkışlanırsınız. Muhammet Reis'in bitirici 2 asistini, Burhan'ın 2 golü ile süslenmesi maçın güzel görüntüleriydi.
Bu takım tecrübesi ile yukarılarda sürdürecektir yarışı.
ÇIFDALÖZ:
Bu galibiyeti çok değerli buluyorum. Bu ligin en oturmuş takımını yendiler. 2-1'den sonra çok baskı yeseler de gol yememeleri önemli idi. Tecrübeli ayaklar konuştu, galibiyet geldi, bu maçın özeti budur.
BASKI VAR GOL YOK
YILMAZER: Altay, İzmir'de 2 puan bıraktı. Neye bağlıyorsunuz bu puan kaybını?
TIMOR:
Golcüler sustu. Bu kadar pozisyona girip de atamıyorsan bunun adı şanssızlık olmamalı. Keçiörengücü ligin en az gol yiyen 2 takımından birisi. Kale önüne duvar örüyorlar. Bu duvarı aşamadı Altay. Yazık oldu. Yukarıları hedefleyen bir takım bu tip maçları kayıpsız geçmeli.
ÇIFDALÖZ:
Oyun olarak çok iyi değillerdi. Oyunun belli bölümlerinde baskı kurular ama golü bulamadılar. Keçiörengücü'nün beraberlik için geldiği başlama düdüğü ile belli olmuştu. Oyunu yavaşlatıp Altay'ın tempo yapmasına izin vermediler. Gol atamıyorlar ama zor da yiyorlar. Ne olursa olsun kadro kalitesi ile Altay'ın bu kilidi açması gerekirdi.
BU SONUÇ OLMADI BAL-KES
YILMAZER: Balıkesirspor, İstanbulspor karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen beraberliği zor kurtardı. Neler söylersiniz?
TIMOR:
Maçın ilk yarısı 2-0 Balıkesirspor üstünlüğü ile bittiğinde, bu maç farka gider görüntüsü vardı. Zira attığı 2 gol dışında rakibe sadece tek pozisyon vermişler ve maçın mutlak hakimi olarak devreye gitmişlerdi. Ancak ikinci yarıda ne olduysa maçın bittiğini zannettiler ve rakibi davet ettiler. Yazık oldu, diyorum.
ÇIFDALÖZ:
Maç 0-0 bitse bu kadar üzülmezlerdi. Zira İstanbulspor gibi zorlu bir rakip karşısında deplasmanda 2-0 öne geçip sonra 2-2'ye yakalanmak yakışmadı. Deplasmanda alınan her puan çok değerlidir ama özellikle ilk yarıda oyunlarını göz önüne alacak olursak 2 puan kaybettiklerini de söylemeliyiz.
Olmadı Bal-kes.
HATALARIN BEDELİ
YILMAZER: Altınordu, Ankara deplasmanından puansız döndü. Neden kaybettiler maçı?
TIMOR:
Yedikleri 2 golde de defansif hatalar var. 1-0 geriye düştükten sonra müthiş bir golle 1-1'i buldular ama yine bir defans hatası ile ikinci golü de yediler. 2-1'den sonra ayakta kalan takım Altınordu olmasına rağmen 2-3 çok net pozisyonu kullanamayınca yenilgi kaçınılmaz oldu. Ancak oyunun geneli olarak aynı şeyleri söyleyemeyiz. Kopuk kopuk oynadılar.
ÇIFDALÖZ:
Futbol bu kadar hatayı kabul etmez. Kendi kale önünde hatalar yapıp kaleyi açıyorsun, rakip kale önünde de kaçırılması atmaktan daha zor olan pozisyonları harcıyorsan puan alamazsın, hepsi bu. Takım henüz istediği formunu ve temposunu yakalayamadı. Osmanlıspor, hataları affetmedi ve kazandı. Altınordu kendi elleriyle ikram etti.
MENEMEN'İN GÜCÜ YETMEDİ
YILMAZER: Ekol Göz Menemenspor, Eskişehirspor deplasmanından eli boş döndü. Nasıl yorumlarsınız bu yenilgiyi?
TIMOR: 6
puanı silinmiş,
geçtiğimiz
hafta
ortası da teknik
direktörünü
değiştirmiş
olmasına rağmen
taraftarının
gücü ile
ayakta kalmayı
başaran bir
Eskişehirspor
gerçeği var.
Ekol Göz
Menemenspor
hem rakibinin
tecrübesine hem de tribün baskısına
direnemedi. İlk golden sonra sahada
hiç yoktular. Bu ligin şakası yok. Bir an
önce ayağa kalkmaları lazım. Sezon
başından beri bir teknik adam tartışması
var. Bu da takıma zarar veriyor.
ÇIFDALÖZ:
Lige deplasman galibiyeti ile başlamasına rağmen, sonradan oynadıkları 4 maçta da hayal kırıklığı yarattılar. Kendi sahalarına henüz maç oynamadılar ama çok kırılgan bir takım görüntüsü veriyorlar. 1-0 geriye düşmek her şeyin sonu değil. Ama bu maçta 1-0'dan sonra oyunu seyrettiler sadece, düşündürücü olan da bu.