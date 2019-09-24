P.Karşıyaka yabancı arıyor

BASKETBOL Süper Ligi'nde 3 yıl sonra yuvaya dönen antrenör Ufuk Sarıca önderliğinde yenilenen kadrosuyla sezon öncesi çıktığı son provada evinde Pınar Protein Cup'ı birincilikle tamamlayan Pınar Karşıyaka, yeni transferlerden Tony Crocker'ın kalça kemiğinin kırılması ile 6. yabancı arayışına girdi.
Crocker'ın en az 3-4 hafta daha takımdan ayrı kalması beklenirken, lig ve FIBA Europe Cup'ın başında eksik kalmak istemeyen Karşıyaka, 6'ncı yabancıyı şimdiden kadroya katacak. Yeşilkırmızılıların listesinde ilk sırada 2017-18 sezonunda takımda forma giyerek ardından Avustralya'da Melbourne United'a transfer olan DJ Kennedy'nin bulunduğu öğrenildi.