P.Karşıyaka yabancı arıyor

BUGÜN NELER OLDU

BASKETBOL Süper Ligi'nde 3 yıl sonra yuvaya dönen antrenör Ufuk Sarıca önderliğinde yenilenen kadrosuyla sezon öncesi çıktığı son provada evinde Pınar Protein Cup'ı birincilikle tamamlayan Pınar Karşıyaka,Crocker'ın en az 3-4 hafta daha takımdan ayrı kalması beklenirken, lig ve FIBA Europe Cup'ın başında eksik kalmak istemeyen Karşıyaka, 6'ncı yabancıyı şimdiden kadroya katacak. Yeşilkırmızılıların listesinde ilk sırada 2017-18 sezonunda takımda forma giyerek ardından Avustralya'da