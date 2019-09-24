Süslü kadınlar yeniden yollara çıktı

BUGÜN NELER OLDU

kullanımını artırmak amacıyla bu yıl 7'nci kez düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu', İzmir merkez olmak üzere 15 ülke ve 115 şehirde gerçekleştirildi. Her yıl 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'nde düzenlenen bisiklet turu, Konak Meydanı'nda başladı. 'Egzoz yerine parfüm, çiçek kokusu' sloganıyla bir araya gelen yaklaşık 2 bin kadın renkli kıyafetleri ve süslü bisikletleriyle, trafikte bisiklete ve kendilerine saygı için pedal çevirdi. Konak Meydanı'ndan Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'na kadar bisiklet süren kadınlar, tur boyunca renkli görüntüler oluşturdu. Kadınlar, bisikletlerinin üzerine 'Bisiklete bin dünya değişsin', 'Kadına yakıştı', 'Kadın sokağa çıkarsa dünya değişir', 'Bisiklet özgürlüktür' gibi yazılar asarken, bazı erkek bisikletçiler de etkinliğe destek verdi. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Organizatörü Sema Gür, "Kadınların daha çok yollarda olmasını istiyoruz. Şehir otomobiller tarafından işgal edilmiş durumda. Biz bu turu bisikletin tercih edilmesi için düzenliyoruz. Dikkat çekmeye çalışıyoruz" dedi.