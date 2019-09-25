2100 yıllık heykel başı ele geçirildi

BUGÜN NELER OLDU

polis ekiplerince yapılan operasyonda Roma dönemine ait heykel başı ele geçirdi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Torbalı'da bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında tarihi eser alışverişi olacağı bilgisini aldı.Ekipler, Roma dönemine ait yaklaşık 35 kilogram ağırlığında ve 36 santimetre boyunda bir heykel ele geçirdi. Heykelin 2 bin 100 yıllık olduğu ifade edilirken D.B. ve E.G. gözaltına alındı.