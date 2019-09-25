Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > 2100 yıllık heykel başı ele geçirildi

2100 yıllık heykel başı ele geçirildi

Giriş Tarihi: 25.9.2019
2100 yıllık heykel başı ele geçirildi
İZMIR'DE polis ekiplerince yapılan operasyonda Roma dönemine ait heykel başı ele geçirdi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Torbalı'da bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında tarihi eser alışverişi olacağı bilgisini aldı.Ekipler, Roma dönemine ait yaklaşık 35 kilogram ağırlığında ve 36 santimetre boyunda bir heykel ele geçirdi. Heykelin 2 bin 100 yıllık olduğu ifade edilirken D.B. ve E.G. gözaltına alındı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
2100 yıllık heykel başı ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN