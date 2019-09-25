86 yaşında 2. üniversiteyi bitirdi

BUGÜN NELER OLDU

egitime adayan Balıkesirli Ömer Ünal, 86 yasında ikinci üniversiteden mezun oldu. Ünal, "25 yıllık hizmetten sonra emekli oldum. Necati Egitim Enstitüsü'nden 1952 yılında mezun oldum. Ondan önce Diyarbakır Ilkögretmen okulunu bitirdim. 1957'de burayı bitirdikten sonra Milli Egitim Bakanlıgı hizmetinde oldum. Ögretmenlik ve yöneticilik yaptım. Ankara Üniversitesi Egitim Fakültesi'nin fark derslerini verip onu bitirdikten sonra yüksek lisansımı orada tamamladım. Emekli olduktan sonra 2017 yılında açık ögretim fakültesine yeniden kaydolup ögrenci oldum ve 2019'da bu yıl onu bitirdim. 15 Eylül'den bu yana 86 yasındayım. Böylece 2 yüksekokul, 1 üniversite, 1 yüksek lisans egitimlerinden geçmis oldum. Okumayı çok seviyorum. Kayalar Köyü tarihini yazmıstım daha önce, sözlük ile birlikte çok hacimli olacagını düsündük ve ayrıstırdık. Hukuk benim için bir özlemdi. Hiç degilse ön lisansını bitirerek onu dindirdigimi düsünüyorum. Bu yastan sonra avukatlık yapmayı düsünemiyorum zaten. Ceza hukukunda neler suç, neler affedilir, toplumsal dalgaları bu açıdan bakınca daha iyi degerlendirdigimi düsünüyorum" dedi.