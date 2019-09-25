Afet bölgesinde yaşam sürüyor

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Bornova ilçesi, kırsal Eğridere Mahallesi Ardıç Sokak'ta 7 ay önce meydana gelen heyelanın ardından, 'Afet bölgesi' ilan edilen yerde, yaşam sürüyor. Heyelanın ardından bölgedeki 27 ev boşaltıldı. Duvarları çatlayan cami de kullanılmaz hale geldi. Mahalleye giden yolda oluşan çatlaklar nedeniyle, girişler beton bariyerlerle kapatıldı. Afet bölgesi ilan edilen bölgede evleri hasar gören vatandaşlara, Bornova Kaymakamlığı tarafından yapılan kira yardımları sürüyor. Evleri yıkılma tehlikesi altında bulunan fakat hayvanları olduğu için mahalleden ayrılmayan bazı vatandaşlar, yıkıntıların arasında hayatlarını sürdürüyor.Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Sinan Can Öziçer, mahallede yaşayanlar açısından küçük de olsa bir tehlikenin söz konusu olduğunu belirterek, Afetin üzerinden 7 ay geçti. Enerjinin çok ciddi şekilde boşaldığını düşünüyoruz, ama bundan birkaç hafta sonra meydana gelecek aşırı yağışlar sonrasında buranın tekrar yer değiştirme durumu bulunuyor. O nedenle risk ufak da olsa var. Özellikle üst taraflardaki yapılaşmaların ağırlığından dolayı böyle bir risk var diyebiliriz" ifadelerini kullandı. Mahallenin yanında bir hobi bahçesi bulunduğunu, bu bahçe kurulurken tıraşlama yapıldığını kaydeden Öziçer, "Hobi bahçesi için yapılan tıraşlama, yeraltı suyu akış yönünü değiştirdi ve bu da sağlam zemini hassaslaştırdı. O dönem aşırı uzun süren yağmurların da katkısıyla heyelan meydana geldi. Vatandaşlar geçimlerini hayvancılık yaparak sağlıyor. O nedenle hayvanlarının barınabileceği bir barınak olmalı" diye konuştu.