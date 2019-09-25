Altay, Mardin’de turladı

BUGÜN NELER OLDU

ZIRAAT Türkiye Kupası'na 3. turdan katılan Altay, Mardin Büyükşehir Başakspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Yedek ağırlıklı kadro ile Mardin'e giden Altay,36. dakikada Murat Uslu'nun sağdan ortasında Hüsamettin'in kafası yandan auta gitti ve ilk yarı golsüz tamamlandı. İkinci yarıya istekli ve arzulu başlayan Siyah-beyazlı ekipte 53. dakikada Oğuz Han'ın sert şutunu kaleci güçlükle kornere çelmeyi başardı.75'te Leandrinho'nun sağdan ortasında Hüsamettin'in dokunduğu top yandan auta gitti. Maçın normal süresi golsüz sona erdi ve maç uzatmalara gitti.