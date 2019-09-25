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Fırsatçıdan satılık arazi

Buca Belediyesi Kırıklar’da 13 kaçak yapıyı yıktı. Bir fırsatçının da hazine arazisine ‘satılık’ ilanı koyduğu ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 25.9.2019
Fırsatçıdan satılık arazi
İZMİR'İN akciğerleri konumundaki Buca ormanlarında yaşanan işgale karşı seferberlik başlatan Buca Belediyesi, Kırıklar'da 50 dönümlük arazi üzerine kurulmuş, içerisinde villa ve çiftlik evinin de olduğu 13 kaçak yapı tespit etti. Yasal işlemlerin gerçekleştirilmesinin ardından ormanları katlederek yapılan villa, çiftlik evi ve gecekondu tipi 13 yapı, Buca Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. Havadan ve karadan görüntülerle tespit edilen kaçak yapıların yıkımında, bir fırsatçının Hazine arazisindeki ormanlık alana "satılık" ilanı koyması dikkat çekti. Mülk sahibi olduğunu iddia eden ve söz konusu ormanlık arazideki 2 bin 800 metrekarelik alanı çitlerle çeviren şahıs, Hazine arazisi ve içerisinde kaçak yapı için 400 bin TL para karşılığında satışını yapacağını ifade etti. Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, vatandaşları devlet arazisini satanlara karşı uyardı. Kılıç, "Suça ortak olmayın" dedi.
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Fırsatçıdan satılık arazi
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