İldiz’e güvenoyu

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'e ilk iki hafta aldığı 6 puanla başlayan Denizlispor, sonraki üç haftada ise 7 puan kaybederek düşüşe geçti. Yönetimden ise teknik direktör Yücel İldiz'e tam destek geldi. Kulüp Başkanı Ali Çetin, "Yeni bir ligde yeni bir takımla gayet iyi işler başardık.Sabırlı olmalıyız. Çok daha iyi işler yapacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Bu arada Yücel İldiz son haftalarda gelen kötü sonuçlara rağmen ideal kadrosunu bozmuyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Süper Lig'deki ilk beş haftadave Hugo Rodallega'dan hiç vazgeçmedi.Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz, lig ve kupada iyi gidişatlarını sürdürmek istediklerini söyledi. İldiz, takımının ligde verdiği mücadeleden memnun olduğunu belirtti ve şöyle devam etti: "Konyaspor maçı hariç, oynadığımız her karşılaşmadan alnımızın akıyla çıktık.Futbol adına sahada güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz hâlâ var. Bunun bilinciyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.