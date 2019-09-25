İzmir’de okullarda asayiş berkemal

BUGÜN NELER OLDU

886'sı İzmir merkezde, 418'i de dış ilçelerde olmak üzere toplam 1304 ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda emniyet ve tedbirler aldı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde 15 mobil ekip ile 32 sivil polisi 'güvenli eğitim koordinasyon görevlisi' olarak görevlendirdi. Ayrıca İŞKUR tarafından il genelindeki okullarda 957 özel güvenlik görevlisi görevlendirildi. 421 okulun giriş-çıkışında 126 çocuk polisi her gün görev yapıyor. Okul önlerinde bekleyen polisler tarafından yapılan uygulamalarda 43 bin 119 kişi sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 238 kişi yakalandı. 3 bin 810 işyeri denetlendi, 27 işyerine işlem yapıldı. Okul önlerinde asayiş ve trafik yönünden uygulama yapıldı.Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 735 okul servis aracı denetlendi, bunlardan 96 araca 28 bin 438 lira ceza kesildi. 8 araç trafikten men edildi, bir sürücünün ehliyetine el konuldu. Bu uygulamaların dışında 86 bin 113 kişi kontrol edildi, çeşitli suçlardan aranan 91 kişi yakalandı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri okul önleri ve çevreleri ile okula yakın bölgelerde bulunan umuma açık iş yerleri 8 bin 32 kez denetledi. Bunlardan çocuklara alkol, sigara ve nargile satışı yaptığı tespit edilen 53 iş yeri yetkilisine adli (TCK 194 sağlık için tehlikeli maddenin çocuklara satışı), gerekli belgeleri eksik olan veya çocukların girmesinin yasak olduğu iş yerlerine, çocukları kabul eden 52 işyerine ise idari işlem yapıldı. 4013 sayılı Valilik Kararıyla (5442 sayılı İller İdaresi Kanunun 66. Maddesi) okul önlerinde okulla ilgisi bulunmayan kişilerin eğitim-öğretim faaliyetlerini olumsuz yönde engellemelerini önlemek amacıyla, alınan karara istinaden 7 kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 'Emre Aykırı Davranış' başlıklı 32. Maddesine göre bin 533 lira idari para cezası uygulandı. Çocukların her türlü suçtan korunmaları, öğrenci velilerinin bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulabilmesi amacıyla okulların önünde velilere ve öğrencilere 50 bin broşürün dağıtıldı.Okullarla ilgili alınan önlem ve tedbirlerle ilgili konuşan İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Okullarda terörle mücadele konusunda çocuklarımızı bilinçlendirme faaliyetlerimiz devam ediyor. Okul çevrelerinde uyuşturucu konusunda çok sıkı tedbirler aldık. Çocuklarımıza alkol ve sigara satışı ile ilgili çok büyük önlemler aldık. Öğrencilere alkol ve sigara satışı çok ciddi oranda azaldı. Asla okul civarında uyuşturucu satılmasına izin vermeyeceğiz. Trafik yönünden okul servis araçlarının tamamını kontrol ettik. Sürekli kontrollerimiz devam ediyor. Yeterli olmayan araçları, servis sürücülerinin de mutlaka kontrollerini yapıyoruz" dedi.Servis sürücülerinin suç kayıtları noktasında kontrollerini yaptıklarını anlatan Aşkın, "Taciz, hırsızlık, uyuşturucuya vb. yüz kızartıcı suç kaydı olan servis sürücülerini tespit edeceğiz. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte okullarda çalışan, çocuklara hizmet eden kantinciden tutun da temizlik görevlisine kadar tüm personelin araştırmasını yapacağız" dedi.