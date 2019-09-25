Kırık burunla şampiyon

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laçatı'da düzenlenen Türkiye Yelken Federasyonu Rüzgar Sörfü/Slalom Türkiye Ligi'nin ikinci ayağında, ilk yarışı da kazanan Fulya Ünlü fırtınası esti. Yaşar Üniversitesi Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümünü bu yaz bitiren Göztepe sporcusu Fulya Ünlü, dünya şampiyonasında yaşadığı kazada kırılan burnuna karşın ameliyat olmayı erteleyip katıldığı yarışta birinci olmayı başardı. Danimarka'daki PWA Dünya Kupasında yaşadığı kazada burnu kırılan,
mücadeleyi bırakması yönündeki tüm uyarılara karşın yarışı tamamlayan Ünlü, yaşadıklarını anlattı:
ETAPLARI BİTİRDİM
"Fırtına yarışa devam ediyorduk. Yüksek dalgadan kontrolsüzce zıplayarak yelkenime sert bir şekilde düştüm ve burnum bumbaya çarptı.
Kanlar içinde suda kaldım, Apar topar hastaneye götürdüler ve doktor kontrolünden sonra burnumda kırık olduğu belirlendi. Doktor yarışmamın uygun olmadığını, başka bir darbe gelme ihtimali ile sonuçların daha da kötü olabileceğini söyledi. Ama ben yarışmayı bırakmak istemedim.
Ağrılarımın çok çok fazla olmasına rağmen, içimdeki mücadele azmi baskın geldi ve yine de aynı gün yarışmaya devam ettim tüm etapları bitirdim."
ZORLA İZİN ALDIM
"Türkiye'ye döndüğümde aynı hafta Türkiye Ligi yarışları vardı, "İlk ayağında tüm etapları kazandığım ve şampiyonluk hedefim olan ligin, ikinci yarışında da yer almak istedim.
Doktorumdan ameliyatı ertelemesini istedim ve zorla izin alarak mücadeleme devam ettim. Ağrılarım var, ancak büyük bir dikkatle burnuma darbe almamak için ekstra çaba gösterdim ve Alaçatı yarışında da birinci gelmeyi başardım. Şimdiki hedefim İstanbul'daki Rüzgar Sörfü/Slalom Türkiye Ligi'nin üçüncü ayağında birinci olmak.
Sonra ameliyat olacağım."