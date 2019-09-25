Kırık burunla şampiyon

BUGÜN NELER OLDU

laçatı'da düzenlenen Türkiye Yelken Federasyonu Rüzgar Sörfü/Slalom Türkiye Ligi'nin ikinci ayağında, ilk yarışı da kazanan Fulya Ünlü fırtınası esti. Yaşar Üniversitesi Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümünü bu yaz bitiren Göztepe sporcusu Fulya Ünlü, dünya şampiyonasında yaşadığı kazada kırılan burnuna karşın ameliyat olmayı erteleyip katıldığı yarışta birinci olmayı başardı.mücadeleyi bırakması yönündeki tüm uyarılara"Fırtına yarışa devam ediyorduk.Kanlar içinde suda kaldım, Apar topar hastaneye götürdüler ve doktor kontrolünden sonra burnumda kırık olduğu belirlendi. Doktor yarışmamın uygun olmadığını, başka bir darbe gelme ihtimali ile sonuçların daha da kötü olabileceğini söyledi.Ağrılarımın çok çok fazla olmasına rağmen,"Türkiye'ye döndüğümde aynı hafta Türkiye Ligi yarışları vardı,Doktorumdan ameliyatı ertelemesini istedim ve zorla izin alarak mücadeleme devam ettim. Ağrılarım var, ancak büyük bir dikkatle burnuma darbe almamak için ekstra çaba gösterdim ve Alaçatı yarışında da birinci gelmeyi başardım.Sonra ameliyat olacağım."