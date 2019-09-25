Mahalle takımı gençleri kurtardı

BUGÜN NELER OLDU

Izmir'in Konak ilçesine baglı Gültepe'deki Toros Caddesi'nde yasayan mahalleli, gençleri kötü alıskanlıklardan korumak için kolları sıvadı. Mahalleliler, 1976 yılında kurulan ve amatör liglerde mücadele ettikten sonra faaliyeti durdurulan Torosgücü Kulübünü yeniden faal hale getirdi. Futbol takımına mahallenin çocuklarını alan ve elde edilen basarılarla her geçen gün sporcu sayısını artıran kulüp, bu yıl Izmir Süper Amatör Lig Merkez Grubu'nda mücadele etmeye hak kazandı. Önümüzdeki hafta ligdeki ilk maçına çıkacak olan Torosgücü, 150'si aktif toplam 500 lisanslı sporcusuyla ilgi odagı oldu.Torosgücü Kulübünün yöneticisi ve 4 dönemdir Mehmet Akif Mahallesi Muhtarı olan Murat Türkay, 2004 yılında canlandırdıkları takımın mahalle sakinlerinin destegiyle hızla gelistigini ifade etti. Kulübü ayaga kaldırırken tek amaçlarının çocukları sokaktan kurtarmak olduguna isaret eden Türkay, zamanla tesisleri yenilediklerini, daha ciddi düsünmeye basladıklarını aktardı. Miniklerde Göztepe'nin pilot takımı olarak da görev yaptıklarını vurgulayan Türkay, "Bir tane çocugumuzu bile sokaklardan kurtarırsak, bizim için en büyük mutluluk olur. Kendi öz evlatlarımızın önünü açmaya, onlara sporu sevdirmeye çalısıyoruz" dedi. Torosgücü Teknik Direktör Murat Çiftçi, "Bizim bir sevdamız var. Mahalle küçük, sevda büyük. 150'ye yakın aktif lisanslı sporcumuz var. Amacımız bu çocukları sporla iliskilendirmek. Kötü alıskanlıklardan korumak. Tabii ki istenen oyuncularımız var. Üç oyuncumuzu Göztepe altyapısına kazandırdık. Karsıyaka Kulübünden arayıp 14 yasındaki 2 oyuncumuza talip olduklarını söylediler. Amacımız onları bir yerlere getirmek. Onlar bir yerlere gelirse biz de mutlu oluruz" dedi. Futbolculardan Faik Barıs Kanlı ise burada yetisen futbolcuların baska takımlara transfer oldugunu anlattı.