Polis memurunun hayali gerçek oldu

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İzmir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda çalışan polis memuru İdris Yavuz'un çocukluk yıllarından itibaren uçaklara ilgi duymaya başladı. Aslen Şanlıurfalı olan Yavuz, o dönem maddi imkansızlıklar nedeniyle liseden sonra üniversite eğitimine devam edemedi. 2004 yılında polis olan ve Türkiye'nin birçok kentinde görev yapan Yavuz, çocukluk hayaline ulaşmak için gerekli eğitimi alma hayalinden hiç vazgeçmedi. Bu yolda gösterdiği çaba sonucu Ege Üniversitesi (EÜ) Havacılık Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi Bölümünden geçen yıl mezun olan Yavuz, süreçte iktisat fakültesi ve adalet meslek yüksekokulunu da bitirdi ve kalite yönetimi alanında yüksek lisans yaptı.Mesleğiyle eğitim yaşamını birlikte sürdüren Yavuz, DGS sayısal bölümde bu yıl Türkiye 79'uncusu oldu ve İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümünde eğitim almaya hak kazandı. İdris Yavuz, çocukken hep uçak mühendisi olmayı hayal ettiğini söyledi. Hayatının hiçbir aşamasında hayallerinden vazgeçmediğini, bu süreçte 2 ön lisans, 1 lisans ve 1 yüksek lisans eğitimini tamamladığını belirten Yavuz, "Uçak mühendisi olmak benim için ayrı bir tutkuydu. Hayalimdeki okul olan Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü'nü kazandığımı öğrendiğim gün çok mutlu oldum. Eğitimimi bitene kadar polislik yapmaya devam edeceğim. Son dönemde muharip uçak alımıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu nedenle yerli uçak çok önemli hale geldi. Okulumda yerli uçağın yapılmasıyla ilgili Ar-Ge çalışmalarının devam ettiğini biliyorum. Hayalim milli uçak projelerinde yer alabilmek" dedi.